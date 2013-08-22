《综述》会议记录显示美联储正考虑推出逆回购计划，以实现利率目标

“这是另一个能够影响到货币市场利率的货币政策工具。美联储希望对手方提前承诺某一特定规模的敞口。他们想要简化交易机制。”瑞银利率和利率衍生品策略师Boris Rjavinski表示。

尽管美联储表示出了兴趣，但并未暗示何时可能决定采用这一逆回购机制。

历经三轮的大规模公债购买(即量化宽松)后，美联储有充足的资产来减少货币供给。美联储的资产负债表规模扩大了逾两倍，达到3.6兆(万亿)美元，其中有2兆美元是美国公债。

自2009年以来，美联储一直在同初级市场交易商和货币市场基金进行小规模的测试，以确定是否已做好实施逆回购的准备。

尽管逆回购机制的概念支持了有关美联储正为最终加息做准备的观点，不过SG Corporate & Investment Banking的Fisher表示，这并不是美联储即将收紧政策的信号，尽管其正在考虑在今年稍晚缩减每月850亿美元的买债计划。

“这并不代表”美联储政策将出现变化。Fisher在谈及会议记录中提到的逆回购机制时表示。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)