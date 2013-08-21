拉美汇市：巴西雷亚尔跌至近五年低点，领跌拉美货币

路透墨西哥城8月21日 - 巴西雷亚尔周三挫跌至近五年低点，领跌拉美货币。投资者从美联储最新的政策会议记录中寻找有关其缩减刺激措施的时机的线索。

墨西哥披索和巴西雷亚尔在过去七个交易日中，至少有六天下跌，因市场担心美联储很快将缩减购债。

美联储周三公布的7月会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)委员在央行应何时开始缩减购债的问题上观点不一致。不过，整体感觉是，记录没有从实质上改变市场对美联储9月开始缩减购债的预期。

巴西雷亚尔兑美元 挫跌2.3%，至2.4501，为2008年12月以来最低位。

雷亚尔大跌，促使巴西央行宣布将在现货市场通过回购协议最多出售40亿美元，为本周以来该央行第二次采取这一干预手段。

巴西央行一直在期货市场出售互换协议，为投资者提供对冲雷亚尔进一步贬值的途径。雷亚尔自5月初以来已贬值超过18%。