台湾数据：7月季调失业率为4.18%，较上月走高--主计总处

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北8月22日 - 台湾主计总处周四公布，7月经季节调整后失业率为4.18%，较上月的4.17%上扬。
7月未经季节调整的失业率则为4.25%，上月为4.14%。
以下为7月经季调失业率相关细节：
7月 6月
失业率(%) 4.18 4.17
总劳动人口(千人) 11,443 11,442
就业者(千人) 10,965 10,965
失业者(千人) 478 477(完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(http:// (记者 董永年; 审校 林高丽)
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