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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 08:37 BJT

台湾数据：7月季调失业率为4.18%，较上月走高--主计总处

路透台北8月22日 - 台湾主计总处周四公布，7月经季节调整后失业率为4.18%，较上月的4.17%上扬。

7月未经季节调整的失业率则为4.25%，上月为4.14%。

以下为7月经季调失业率相关细节：

7月 6月

失业率(%) 4.18 4.17

总劳动人口(千人) 11,443 11,442

就业者(千人) 10,965 10,965

失业者(千人) 478 477(完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(http:// (记者 董永年; 审校 林高丽)

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