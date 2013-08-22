更正-****欧洲经济指标预测--8月22日-8月29日****

(因译文有误，8月23日(五)公布的应为“德国GDP详情(较上季)”，非“德国GDP平减指数(季度数据)(季 率)”) 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差27.32 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 50.3 49.7 Markit服务业PMI 49.2 48.6 Markit综合PMI -- 49.1 0728 德国Markit制造业PMI 8月初值 51.2 50.7 Markit服务业PMI 51.8 51.3 Markit综合PMI -- 52.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 50.8 50.3 Markit服务业PMI 50.2 49.8 Markit综合PMI 50.9 50.5 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国国内生产总值(GDP)详情(较上季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +0.9% 0830 英国GDP(较上季) 第二季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负16.5 负17.4 8月26日当周 8月26日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 8月 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.9% 8月27日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -1.5% (较上年同期) -- -2.8% 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 -- 106.2 现况指数 -- 110.1 预期指数 -- 102.4 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 7月 -- 1.44 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 -- 7.0 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 -- +2.3% 民间贷款 -- -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.8% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.10% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 正17 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 8月 -- 95 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 -- 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 293.4 0800 意大利消费者信心指数 8月 -- 97.3 0900 意大利企业信心指数 8月 -- 91.7 1000 意大利薪资通胀(较前月) 7月 -- +0.20% (较上年同期) -- +1.5% 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 2301 英国GfK消费者信心指数 8月 -- 负16 (完)