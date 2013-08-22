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市场报道 | 2013年 8月 22日 星期四 17:08 BJT

更正-****欧洲经济指标预测--8月22日-8月29日****

(因译文有误，8月23日(五)公布的应为“德国GDP详情(较上季)”，非“德国GDP平减指数(季度数据)(季
率)”)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    8月19日当周
            
 8月22日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                 7月           --    顺差27.32
 0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)              8月初值         50.3         49.7
             Markit服务业PMI                                               49.2         48.6
             Markit综合PMI                                                   --         49.1
 0728     德国Markit制造业PMI                              8月初值         51.2         50.7
             Markit服务业PMI                                               51.8         51.3
             Markit综合PMI                                                   --         52.8
 0758     欧元区Markit制造业PMI                            8月初值         50.8         50.3
             Markit服务业PMI                                               50.2         49.8
             Markit综合PMI                                                 50.9         50.5
     
 8月23日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0600     德国国内生产总值(GDP)详情(较上季)                 第二季           --        +0.7%
                               (较上年同期)                                  --        +0.9%
 0830     英国GDP(较上季)                             第二季修正值        +0.6%        +0.6%
                (较上年同期)                                              +1.4%        +1.4%
 1400     欧元区消费者信心指数                                 8月       负16.5       负17.4
 
    8月26日当周
    
 8月26日-9月6日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                      8月           --        +0.8%
                               (较上年同期)                                  --        +3.9%
 
 8月27日-30日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0600     德国进口物价(较前月)                                 7月           --        -0.8%
                    (较上年同期)                                             --        -2.2%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                             7月           --        -1.5%
                       (较上年同期)                                          --        -2.8%
 
 8月27日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                              8月           --        106.2
                    现况指数                                                 --        110.1
                    预期指数                                                 --        102.4
     
 8月28日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                7月           --         1.44
 0600     德国GfK消费者信心指数                                9月           --          7.0
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                           7月           --        +2.3%
               民间贷款                                                      --        -1.6%
               M3三个月移动平均年增长率                                      --        +2.8%
 0800     意大利经季节调整零售销售(较前月)                     6月           --       +0.10%
                                                                                 
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                              --       -1.10%
 1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                        8月           --         正17
       
 8月29日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0645     法国企业景气指数                                     8月           --           95
 0755     德国经季节调整失业人数变化(万人)                     8月           --      减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                                      --          290
             经季节调整失业率                                                --         6.8%
             经季节调整失业人数(万人)                                        --        293.4
 0800     意大利消费者信心指数                                 8月           --         97.3
 0900     意大利企业信心指数                                   8月           --         91.7
                                                                                 
 1000     意大利薪资通胀(较前月)                               7月           --       +0.20%
                      (较上年同期)                                           --        +1.5%
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)             8月初值           --        +0.4%
                                  (较上年同期)                               --        +1.9%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                                    --        +0.5%
                               (较上年同期)                                  --        +1.9%
 2301     英国GfK消费者信心指数                                8月           --         负16
   (完)

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