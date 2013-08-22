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市场报道 | 2013年 8月 22日 星期四 08:22 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月22日-8月29日****

路透8月22日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    
    8月19日当周
  
 8月22日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)               8月17日当周          33          32
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --        33.2
              续请失业金人数(万人)                    8月10日当周         296       296.9
 1230      加拿大零售销售(较前月)                             6月       -0.4%       +1.9%
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            8月初值        54.0        53.7
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月            6月          --       +0.7%
           )                                                                   
                       (较上年同期)                                        --       +7.3%
 1300      美国房屋价格指数                                   6月          --       201.8
 1400      美国领先指标                                       7月       +0.5%        持平
 1500      美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数               8月          --           6
    
 8月23日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  7月       +0.2%        持平
           加拿大CPI(较上年同期)                                        +1.4%       +1.2%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                     持平       -0.2%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                +1.5%       +1.3%
 1400      美国新屋销售年率(万户)                             7月        49.0        49.7
 1430      美国ECRI一周领先指标                       8月16日当周          --       131.2
    
    8月26日当周
    
 8月26日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国建筑许可年率(万户)                       7月修正值          --        94.3
 1230      美国耐久财订单                                     7月       -3.5%       +3.9%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%       -0.1%
              扣除国防的耐久财订单                                      -3.4%       +2.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.4%       +0.9%
       
 8月27日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            8月24日当周          --       -1.9%
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 7月          --        96.0
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          8月24日当周          --       +3.4%
 1300      美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都            6月       +1.0%       +1.0%
           会地区房价指数(较前月)                                              
                   (较上年同期)                                        +12.0%      +12.2%
           美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大                      +2.3%       +2.4%
           都会地区房价指数(较前月)                                            
 1400      美国消费者信心指数                                 8月        80.3        80.3
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   8月          --        负11
 1430      美国达拉斯联储服务业活动指数                       8月          --        15.3
 
   
 8月28日(三)
 GMT时   经济指标/活动                                    公布时段     预估值        前值
 间                                                                            
 1100    美国抵押贷款市场指数                          8月23日当周         --       450.4
         美国再融资指数                                                    --     1,979.6
 1400    美国成屋待完成销售指数                                7月      +0.1%       -0.4%
     
    
 8月29日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大经常帐(亿加元)                            第二季               赤字140.9
 1230      美国实质GDP环比年率                       第二季修正值       +2.2%       +1.7%
              最终销售                                                  +1.3%       +1.3%
              GDP隐性平减指数                                           +0.7%       +0.7%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                  持平        持平
              核心PCE物价指数                                           +0.8%       +0.8%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                 8月24日当          --          --
                                                               周              
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --          --
              续请失业金人数(万人)                    8月17日当周          --          --
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月          --       +0.3%
           加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           --       +0.6%
    
        (完)

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