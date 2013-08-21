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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 07:50 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月22日

* 头版头条:

--中国证监会新闻发言人表示，光大证券 使用的铭创高频交易系统为光大证券独家使用，证监会将对证券公司使用的程序化交易的风险隐患进行排查。

* 其他:

--据券商人士透露，全国中小企业股转系统正酝酿推出优先股、私募债及可转债。

--上海出台42条举措落实国务院金融十条指导意见，包括鼓励符合条件的上海企业在创业板上市，探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司。

--中国人大校长、央行货币政策委员会委员陈雨露表示，各国竞争性货币贬值是以邻为壑，G20国家应相互协调，妥善化解主权债务和跨境资本无序流动风险。

--时代新材 公告称，公司正在筹划一德国企业所属的橡胶金属业务。

--中兴通讯 上半年净利3.1亿元人民币，同比增26.6%，并预计前三季净利达5-7.5亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)

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