《中国报摘》--中国证券报8月22日

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 头版头条:
--中国证监会新闻发言人表示，光大证券 使用的铭创高频交易系统为光大证券独家使用，证监会将对证券公司使用的程序化交易的风险隐患进行排查。
* 其他:
--据券商人士透露，全国中小企业股转系统正酝酿推出优先股、私募债及可转债。
--上海出台42条举措落实国务院金融十条指导意见，包括鼓励符合条件的上海企业在创业板上市，探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司。
--中国人大校长、央行货币政策委员会委员陈雨露表示，各国竞争性货币贬值是以邻为壑，G20国家应相互协调，妥善化解主权债务和跨境资本无序流动风险。
--时代新材 公告称，公司正在筹划一德国企业所属的橡胶金属业务。
--中兴通讯 上半年净利3.1亿元人民币，同比增26.6%，并预计前三季净利达5-7.5亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。