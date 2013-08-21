《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月22日

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
*工商时报：
--央行官员指出，昨天股、汇市因潭美台风休市，但部分地区仍照常上班，且国际金融市场也持续营业，因此总裁彭淮南及一级主管一早就坐镇央行，维持金融市场正常运作，对近期新兴市场面临资金撤离的窘境，央行内部也随时都在注意全球动态，会尽最大努力维持金融市场稳定。
--经济部投审会发布前7月陆资来台投资金额为2.39亿美元、较去年同期大幅成长79.34％，创下开放陆资以来同期新高水准。
*经济日报：
--开拓公共建设财源，跨部会急寻对策。据了解，财政部近期已委外研究公共建设证券化，预定年底出炉，盼作为日后国家建设基金、邮政储金投入公共建设的补充作法，多元化开拓公建财源。
--明年度科技预算保住微成长，但经济部获分配科技经费仅265亿台币，创五年新低，引发外界担忧不利产业转型。经济部昨日表示，会把钱用在刀口上，将主攻智慧手持装置与高阶工具机控制器两大国产化雄才大略计画。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。