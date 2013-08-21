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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 07:54 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月22日

*工商时报：

--央行官员指出，昨天股、汇市因潭美台风休市，但部分地区仍照常上班，且国际金融市场也持续营业，因此总裁彭淮南及一级主管一早就坐镇央行，维持金融市场正常运作，对近期新兴市场面临资金撤离的窘境，央行内部也随时都在注意全球动态，会尽最大努力维持金融市场稳定。

--经济部投审会发布前7月陆资来台投资金额为2.39亿美元、较去年同期大幅成长79.34％，创下开放陆资以来同期新高水准。

*经济日报：

--开拓公共建设财源，跨部会急寻对策。据了解，财政部近期已委外研究公共建设证券化，预定年底出炉，盼作为日后国家建设基金、邮政储金投入公共建设的补充作法，多元化开拓公建财源。

--明年度科技预算保住微成长，但经济部获分配科技经费仅265亿台币，创五年新低，引发外界担忧不利产业转型。经济部昨日表示，会把钱用在刀口上，将主攻智慧手持装置与高阶工具机控制器两大国产化雄才大略计画。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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