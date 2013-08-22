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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 08:01 BJT

****日韩经济指标预测--8月22日-8月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
    
    8月19日当周
    
    8月22日(四)
    无重要经济数据公布
    
    8月23日(五)
    无重要经济数据公布
    
    8月26日当周
    
    8月26日(一)
    无重要经济数据公布
       
 8月27日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值             前值
 2100      韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                 9月             --               74
        
 8月28日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值             前值
 2300      韩国经常帐(亿美元)                              7月             --       盈余47.9亿
    
 8月28-29日
 2350      日本零售销售                                    7月             --           ＋1.6%
 
 8月29-30日
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                   8月             --             50.7
 2330      日本求才求职比                                  7月             --             0.92
                  失业率                                                   --             3.9%
 2350      日本工业生产(较上月)                                            --            -3.1%
              工业生产一个月预估                                           --            +6.5%
              工业生产两个月预估                                          --            －0.9%
 
 8月29日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值             前值
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年           7月             --            +0.4%
           同期)                                                                
           日本全国CPI(较上年同期)                                          --            +0.2%
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  8月             --            +0.3%
           日本东京地区CPI(较上年同期)                                      --            +0.4%
 2330      日本所有家庭支出(较上月)                         7月             --            -2.0%
                     (较上年同期)                                           --            -0.4%
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                         7月             --            -2.6%
                         (较上月)                                           --            +0.4%
 (完)

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