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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 08:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲盘初走软，受英国央行官员威尔讲话影响

路透8月22日 - 2346GMT

* 英国电讯报援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔的话称，央行可能推出更多量化宽松政策

* 该报导让英镑承压

* 英镑/美元亚洲开盘后从1.5660跌至1.5617

* 英镑在欧洲和美国时段表现出色，受欧元/英镑卖盘提振

* 支撑位在1.5605/10，1.5600下方有停止单(完)

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