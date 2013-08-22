版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 08:04 BJT

****澳新经济指标预测--8月22日-8月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    8月19日当周
        
    8月22日(四)
    无重要经济数据或事件公布。
    
    8月23日(五)
    无重要经济数据或事件公布。

    8月26日当周    
    
 8月25日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                           7月           --           36.0
                出口(亿新西兰元)                                          --           40.0
                贸易收支(亿新西兰元)                                      --       顺差4.14
                贸易收支(亿新西兰元)              截至7月的一年           --        逆差7.8
  
    8月26日(一)
    
    无重要经济数据或事件公布。
    
    8月27日(二)
    
    无重要经济数据或事件公布。
    
 8月28日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲建筑完工(较前季)                          第二季           --          -2.0%
    
 8月29日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                       8月           --          52.8%
                    企业自身活动指数                                      --          43.7%
 0130      澳洲资本支出                                  第二季           --          -4.7%
               建筑资本支出                                               --          -5.5%
               工厂/机械资本支出                                          --          -3.3%
 2245      新西兰建筑许可                                   7月           --          -4.0%
 
        (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐