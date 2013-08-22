台湾货币市场：8月22日及本提存期资金预期变化一览表

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北8月22日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,294.0亿台币。
--100甲8期公债付息11.25亿。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期1兆(万亿)8,542.2亿台币 ：
08/23 2,377.25亿台币
08/24 10.00亿台币
08/26 2,719.50亿台币
08/27 4,209.50亿台币
08/28 1,608.00亿台币
08/29 3,927.30亿台币
08/30 905.15亿台币
09/02 2,059.50亿台币
09/03 726.00亿台币
--公债还本付息9.75亿台币
08/24 101甲8期付息9.75亿
--国库券到期300亿台币
8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。