《香港报摘》--经济日报8月22日

* 头版头条：

--市场现正紧盯三大关键：美联储会议纪录、中国PMI数据以及印尼政府周五出招；投资界忧虑加深，主板股份的沽空比率高达14%，料后市继续反覆。

* 其他：

--交通银行 管理层在分析员会议上称，利率市场化和流动性抽紧下，要维持净息差在第二季水平的压力很大。

--嘉里建设 管理层称，对于完成于中国和香港合计110亿港元销售目标感到乐观﹐而该公司截至8月中于香港的销售额为40亿港元，达标67%。

--受累于国金中心（IFC）重估收益减少以及缺乏一次性收入，香港中华煤气 中期纯利按年减少12%，其常务董事陈永坚表示，易高的新能源技术转化业务将成未来盈利的新增长点。

--电视广播 中期营业额按年升5.7%，但受累于成本上升以及联营公司亏损扩大，纯利按年跌9%至7.7亿港元；维持派发每股中期息0.6港元。

--信德 上月底以约9.1亿港元投得邻近澳门氹仔的珠海横琴地皮，可建楼面面积为140万平方尺，拟发展办公、酒店、商业及商务公寓的地标性项目，预计于今年底展开工程。（完）

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