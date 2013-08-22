专栏节选 :台湾不是韩国！--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月22日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 当央行总裁彭淮南还是外汇局长时，我曾在他面前做了有关台湾和韩国金融自由化的比较；记得当时他用力拍着桌子说：「台湾不是韩国！」这句话深烙我心，直到现在。

放眼望去，当今如文化内容、网路和生物科技，其实我们一直在模仿韩国；我们的戏剧、流行音乐、服饰等，都深受韩国的影响，这是以前我们认为绝对不可能的事。台湾文化融合了原住民、台湾人和中国人的多元元素，这是东北亚少有的优势。然而，台湾文化之所以无法恰当地创造收入，原因在于缺乏销售管道。

把文化当作营利工具，听起来俗不可耐，甚至是邪恶的念头；文化就应该是文化，靠文化赚钱总有那么点不入流。可是，搞文化不赚钱，就没办法吸引更多人才投入创造文化产品。任何一个可以让人赚大钱的商业领域，就能吸引最顶尖的人才。同样逻辑，在环保领域里，也可以尽量让更多人进入台湾的原始野地，有助于化解环境保护与经济发展之间的冲突。

文化产品要赚钱，需要销售管道；即使是好莱坞，一开始也是靠电影院网络来销售电影。同理，台湾的手工艺品和文化产品，也需要销售管道。台湾厂商在中国已掌控零售通路，而且中国已是台湾文化产业最大的出口市场。台湾公司在设计和管理百货公司、咖啡厅和面包店皆有独到之处。由大型连锁量贩店可以看出，台湾的经销的确有过人之处，甚至可运用文化来赚钱。

但若要真正获得全球性的关注，文化产业必须在自己的国家拥有坚实基础。不幸的是，台湾内需市场太小，文化产值比重拉不高，难以支撑文化产业的蓬勃发展。台湾的消费大咖虽然仅占人口的八％，但消费比重却相当高，而这些人中，还有很大比率长住中国。

至目前为止，台湾文化产业仍多由政府经营或赞助，台湾手工业推广中心就是一个典型的例子。这是一个相当杰出的单位，却无法创造真正可行的商业模式，政府经营的营利事业就是做不起来。

另一个强烈对比的例子，是最近刚开幕的诚品生活松菸店，这是台湾第一次以这样的规模，尝试经营文化产业，不仅将工艺与文化结合起来，还藉由这样的方式，发展一个永续成长的企业。更重要的是，这家复合式商场并非只是台湾文化产品的展示橱窗，而是台湾本土品牌的摇篮。开幕首日人潮爆满，肯定也会为该地区其他店家带来人潮，也将吸引日本、欧美及中国观光客光顾；这些外来客将会第一手接触到台湾品牌、设计和创新，进而产生高度的认同意识。

这回，台湾不再追随韩国，还有机会在文化领域领先韩国。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.