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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 08:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆相对窄幅波动，多空因素抵消

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* 美国公债收益率上升，支撑美元/日圆。市场预期美联储9月开始减少购债

* 避险情绪增强，帮助抑制美元/日圆在98.00左右交投

* 拉美货币大跌，今日可能让日圆以外亚洲货币承压

* 新兴市场货币遭到抛售，日圆一直是主要受益者之一

* 美元/日圆阻力位在本周高点98.13，小时图支撑位在97.55

(完)

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