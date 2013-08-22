金砖国家：8月21日股汇市收盘纵览

路透8月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月21日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报924.19点。

中国股市：沪综指收盘近持平，热钱流出忧虑打压投资者信心

香港股市：连续第五日收低，投资者担忧资金流出亚洲市场

中国汇市：人民币收盘略涨，午盘购汇盘涌现坚守6.12元阻力位

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印度股市：周三下跌近2%，收在近一年最低位，在卢比汇率触及纪录低位后，外资卖出的疑虑掼压绩优股。指标BSE指数 下跌1.86%或340.13点，收报17,905.91点，为9月11日以来最低收位。NSE指数 下滑1.83%或98.90点，收报5,302.55点。

印度汇市：卢比兑美元跌至纪录低位，因进口商有大量的美元需求。卢比兑美元 挫跌2%至纪录低位64.5450，尽管交易商表示央行在现汇和远汇市场有零星的干预。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,312.470点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.49%至721.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.51%，报33.1230卢布，卢布兑欧元 小升0.01%，报44.2400卢布。

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巴西股市：Bovespa指数 盘初走势震荡，但终场收低0.2%至50,405.20，受巴西淡水河谷 挫跌1.05%所累。

拉美汇市：巴西雷亚尔跌至近五年低点，领跌拉美货币

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南非股市：收平盘， AngloGold Ashanti 等黄金生产商因兰特贬值而上涨的升势，和Massmart 等零售商的跌势势均力敌。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微幅收升0.01%，至38,386.76点。综合指数 跌0.01%，报42,762.37点。