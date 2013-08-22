《香港报摘》--信报8月22日

* 头版头条：

--五大内银中期业绩由交行 打头阵，上半年净利按年增长12%略胜预期，贷存比率逼近监管上限，分析认为下半年在控制资金成本以及去杠杆化均面对不少压力。

* 其他：

--苏宁电器 确认现正筹备申请成立银行，名为苏宁银行。

--面对腾讯 海外版WeChat扩张，源于日本及韩国的通讯应用程式LINE亦不甘示弱，率先公布预期今年底用户数量可达3亿人，更计划在日本推出音乐选购及电子商贸服务，直接与WeChat竞争。

--马来西亚富商郭鹤年次子郭孔演早前辞去香格里拉 主席兼首席执行官后，其长子郭孔丞近日亦辞去嘉里建设 主席及执行董事等职务，令人揣测郭鹤年是否正对其家族业务作出新部署。

--富力地产 董事长李思廉称，因应今年上半年购入多幅土地，公司已订下明年销售目标550亿元人民币，按年增长30%。

--利丰 的LF USA与Heritage订立合作，在美国推出Kent & Curwen品牌及订立票据购买协议，日后利丰LF USA为此品牌作分销平台，而利丰旗下利邦 为品牌特许授权人。（完）

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