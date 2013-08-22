《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月22日

路透香港8月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元= 7.7547港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低105.44点,或0.7%,报14,897.55点.此前美国联邦储备理事会(美联储/FE D)7月会议记录未提供美联储何时会缩减购债规模的线索。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.280 0.34 28633 15.376 -1.06 中国铝业 8.330 0.12 22061 2.584 -2.50 中国移动 52.890 -1.14 294721 82.029 -1.17 中国人寿 36.660 -1.61 59294 18.952 -0.67 中石油 110.570 -1.23 33653 8.574 -0.41 中石化 72.970 -2.25 16474 5.659 -0.90 汇丰控股 53.490 -2.28 338530 82.960 -0.71 中电信 51.850 0.19 11994 4.021 -0.97 中国联通 14.960 -2.29 114960 11.601 0.01 兖州煤业 8.270 -1.78 79370 6.413 -2.39 华能国际 38.800 -3.79 19054 7.522 -0.76 南方航空 18.620 -1.12 4790 2.888 -0.42 东方航空 15.810 0.44 4629 1.226 -49.96 中芯国际 3.700 -0.80 16552 0.574 0.68（完）