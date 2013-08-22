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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月22日

路透香港8月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=
 7.7547港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周三收低105.44点,或0.7%,报14,897.55点.此前美国联邦储备理事会(美联储/FE
 D)7月会议记录未提供美联储何时会缩减购债规模的线索。               
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.280    0.34      28633            15.376      -1.06
 中国铝业                       8.330    0.12      22061             2.584      -2.50
 中国移动                      52.890   -1.14     294721            82.029      -1.17
 中国人寿                      36.660   -1.61      59294            18.952      -0.67
 中石油                       110.570   -1.23      33653             8.574      -0.41
 中石化                        72.970   -2.25      16474             5.659      -0.90
 汇丰控股                      53.490   -2.28     338530            82.960      -0.71
 中电信                        51.850    0.19      11994             4.021      -0.97
 中国联通                      14.960   -2.29     114960            11.601       0.01
 兖州煤业                       8.270   -1.78      79370             6.413      -2.39
 华能国际                      38.800   -3.79      19054             7.522      -0.76
 南方航空                      18.620   -1.12       4790             2.888      -0.42
 东方航空                      15.810    0.44       4629             1.226     -49.96
 中芯国际                       3.700   -0.80      16552             0.574       0.68（完）

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