全球金融：竞争性货币贬值是死胡同，G20应协调应对资本无序流动--中国专家

路透北京8月22日 - 中国证券报周四援引中国央行货币政策委员会委员陈雨露的话称，各国竞争性货币贬值是以邻为壑，是“死胡同”，G20国家之间应相互协调，妥善化解主权债务和跨境资本无序流动风险。

陈雨露在出席一个智库研讨会时表示，各国应限制金融过度虚拟化，需要大金融框架协调全球宏观政策，建立全口径的国际金融监管体系以及跨境资本流动监测网络，严格管理衍生品和大宗商品交易等关系全球金融稳定的高投机市场。

“金融服务实体经济是中国应对金融危机的重要经验之一，这应该成为全球金融治理机制的核心价值。”他指出。

同时担任中国人民大学校长的陈雨露并称，任何一个经济体要单独摆脱危机是不切实际的幻想，所以需要大金融框架促进全球宏观政策协调。除货币政策外，还需要金融监管、财政政策等协调，并使金融政策与产业政策相结合，使实体经济与金融共同发展。

中国央行在8月初的第二季度货币政策执行报告中亦指出，要密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。

2013年以来，G7和G20财长和央行行长会议联合声明均强调应避免竞争性贬值，不以提高竞争力作为汇率政策的目标，抵制所有形式的保护主义，并保持市场开放。