中国证券：证监会将排查券商使用的程序化交易系统风险隐患

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京8月22日 - 上周五(16日)中国股市光大证券 乌龙操作引发市场轩然大波，中国证监会发言人受访时表示，在处理该事件的同时，将对证券公司使用的程序化交易系统的风险隐患进行排查，防止发生类似事件。
证监会发言人并称，光大证券所用的“铭创高频交易投资系统”是定制软件，目前为光大证券独家使用，并未有其他公司采用此类具高频交易功能软件。目前有17家证券公司及4家期货公司使用铭创公司开发的“铭创企业证券投资及资产管理软件”，该软件主要供自营或资产管理部门进行投资管理，不具备高频交易功能。
针对本地媒体报导周二（20日）海通证券 交易系统未及时更新，造成大量客户无法交易上海石化 、仪征化纤 两只股票的报导，发言人表示，经证监会上海监管局了解，海通证券集中交易系统运行当天正常，未发生客户无法委托的情况。
光大证券周三收报10.27元人民币，跌5.87%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。