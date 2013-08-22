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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 08:49 BJT

中国证券：证监会将排查券商使用的程序化交易系统风险隐患

路透北京8月22日 - 上周五(16日)中国股市光大证券 乌龙操作引发市场轩然大波，中国证监会发言人受访时表示，在处理该事件的同时，将对证券公司使用的程序化交易系统的风险隐患进行排查，防止发生类似事件。

证监会发言人并称，光大证券所用的“铭创高频交易投资系统”是定制软件，目前为光大证券独家使用，并未有其他公司采用此类具高频交易功能软件。目前有17家证券公司及4家期货公司使用铭创公司开发的“铭创企业证券投资及资产管理软件”，该软件主要供自营或资产管理部门进行投资管理，不具备高频交易功能。

针对本地媒体报导周二（20日）海通证券 交易系统未及时更新，造成大量客户无法交易上海石化 、仪征化纤 两只股票的报导，发言人表示，经证监会上海监管局了解，海通证券集中交易系统运行当天正常，未发生客户无法委托的情况。

光大证券周三收报10.27元人民币，跌5.87%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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