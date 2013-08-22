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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 08:50 BJT

《汇市简讯》美元/韩元在1125上方，投资者急于退出新兴市场

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* 美元/韩元在1,125上方，升向1,130--可能在今日触及该水准，韩国股市跌0.9%

* 澳元与新西兰元亦出现沉重抛压，因其充当日本以外亚洲货币的代理，尤其是印度卢比与印尼卢比

* 新兴市场目前全面溃退，投资者急于撤出

* 韩元与其它北亚货币迄今相对未受严重冲击

* 韩元走势将继续落后于其它日本以外亚洲货币，但料将进一步走软

* 市场终于开始消化美国9月开始削减刺激措施的影响，退出量化宽松交易部位的势头加剧(完)

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