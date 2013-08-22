全球金市：金价连续第二天下滑，因担心美联储缩减刺激规模

美债收益率 跳升至2011年7月以来的最高水准，因市场对会议纪录的解读是美联储不完全排除从下个月起开始缩减刺激力道。

美联储主席贝南克在6月时曾表示，美联储料在今年稍晚缩减刺激，并在2014年中撤出，这促使市场相信将在9月开始缩减。

南非的全国矿工协会周三表示，在金矿商的薪资谈判受阻后，其将于本周就是否罢工进行投票。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量减少0.07%至913.52吨。

原告首席律师周三表示，Louis Bacon所属的对冲基金Moore Capital Management已同意支付4,840万美元，以和解一项指控其操纵铂金和钯金价格的集体诉讼。(完)

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