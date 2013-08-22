全球金市：金价连续第二天下滑，因担心美联储缩减刺激规模

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
美债收益率 跳升至2011年7月以来的最高水准，因市场对会议纪录的解读是美联储不完全排除从下个月起开始缩减刺激力道。
美联储主席贝南克在6月时曾表示，美联储料在今年稍晚缩减刺激，并在2014年中撤出，这促使市场相信将在9月开始缩减。
南非的全国矿工协会周三表示，在金矿商的薪资谈判受阻后，其将于本周就是否罢工进行投票。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量减少0.07%至913.52吨。
原告首席律师周三表示，Louis Bacon所属的对冲基金Moore Capital Management已同意支付4,840万美元，以和解一项指控其操纵铂金和钯金价格的集体诉讼。(完)
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路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。