《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
**上海证券报**
--自权威渠道获悉，中国银联正督促各成员银行统一行动，逐步将非金机构银联卡交易全面迁移至银联网络，并首次提出该目标的时间节点--2014年7月1日之前。
--腾讯 旗下微信的火爆，吸引其他网络巨头及运营商加入移动社交战局。继中国电信 携网易 近日推出易信之后，阿里巴巴 旗下的移动社交通讯工具“来往”开始浮出水面。
**证券时报**
--据一位不愿具名的苏宁电器 内部人士透露，苏宁目前正与央行、银监会接洽，积极开展设立银行的申报工作。
**21世纪经济报 道**
--美国礼来 中国内部流出的资料显示，礼来公司仅沪皖大区两项胰导素主推产品，一年单是通过医生直接回扣花费就至少三千万元，这不包括以过高的讲者酬劳以及虚增扩大会议花费地形式的献金和其他产品回扣。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。