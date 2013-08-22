《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日

**上海证券报**

--自权威渠道获悉，中国银联正督促各成员银行统一行动，逐步将非金机构银联卡交易全面迁移至银联网络，并首次提出该目标的时间节点--2014年7月1日之前。

--腾讯 旗下微信的火爆，吸引其他网络巨头及运营商加入移动社交战局。继中国电信 携网易 近日推出易信之后，阿里巴巴 旗下的移动社交通讯工具“来往”开始浮出水面。

**证券时报**

--据一位不愿具名的苏宁电器 内部人士透露，苏宁目前正与央行、银监会接洽，积极开展设立银行的申报工作。

**21世纪经济报 道**

--美国礼来 中国内部流出的资料显示，礼来公司仅沪皖大区两项胰导素主推产品，一年单是通过医生直接回扣花费就至少三千万元，这不包括以过高的讲者酬劳以及虚增扩大会议花费地形式的献金和其他产品回扣。（完）