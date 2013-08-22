《中国重要政经日程》--8月22日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
============================今日重要政经日程=======================
8/22(四)
山东济南市中级法院于8时43分公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案
2013(第三届)中国产品创新高峰论坛议程在北京举行。
============================近日重要政经日程=======================
8/23(五)
2013年中国企业家论坛夏季高峰会在合肥举行，至25日。
8/24(六)
2013CCTV中国上市公司峰会在北京举行
8/29(四)
钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/3（二）
第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
第二届金融街论坛在北京举行，至5日
9/10（二）
第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/14（六）
2013中国信托业高峰论坛在北京举行
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
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