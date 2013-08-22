中国资管：券商基金资管份额将在上交所转让，业界欣喜标准化时代来临

路透北京8月22日 - 中国上海证券交易所日前发布通知称，证券公司、基金管理公司及其专门从事资产管理业务的子公司（以下统称“资产管理机构”）可以申请将其依法设立并存续的符合要求的资产管理计划份额，通过上交所在符合条件的投资者之间进行转让。业内人士认为，这意味着资管计划的标准化时代来临。

上海证券交易所网站刊发的“关于为资产管理计划份额提供转让服务的通知”表示，可以转让的资产管理计划份额包括证券公司集合资产管理计划份额、基金管理公司特定客户资产管理计划份额、以及上交所认可的其他资产管理计划份额。

由于上述三类资管计划份额中并不包含券商、基金的单一资产管理计划，所以业内人士认为，银行理财借由券商或基金做通道的业务（通常对接单一资管计划）还无法转让。

但即使如此，多数受访券商资管人士认为，该规定对券商和基金的资管部门是一大利好。

“加大了融出方的灵活性，对于券商的创新产品来说，一举解决了不少交易壁垒，买者不只是银行。”北京某中型券商创新部人士称，当然也要求有更高的产品化能力，把标的资产切成小块卖给零售客户。

“关键在于挂牌，而非转让，挂牌就意味着标准化。”某大行金融市场部人士称。

今年3月，银监会下发针对理财业务投资规范的通知（即“8号文”），要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的余额在任何时点均需以理财产品余额的35%与商业银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。 而8号文针对非标准化债权的定义，即“未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资等。”

通知并称，资产管理计划份额转让申报计价单位为每100元面值资产管理计划份额的价格。上交所按转让金额的0.00009%（千万分之九），最高不超过100元/笔，向转让双方收取转让经手费。（完）

欲了解详情，请点选上海证券交易所网站(here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)