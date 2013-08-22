港报财经评论：投资困难期三个选择--信报8月22日

投资困难期三个选择/ 习广思

美国酝酿的退市潮，市虽然未正式退，但资金退潮已全面波及新兴经济体。印尼及印度股汇震荡，迫使印尼央行入市干预；印度央行继早前多番干预后，亦无奈宣布一项买长债计划，目的是为纾缓资金供应紧张情况，阻止卢比汇价再暴跌；巴西央行虽然大幅加息，近日亦要再出手干预汇市。资金外流情况，其实同样发生在中国，外汇占款连跌两个月，未来几个月情况亦未见乐观，银行隔夜拆息上升，反映银根趋紧，央行仍要透过逆回购放水。如果按照瑞银的预测，面对热钱外流，新兴国央行第一步，可透过储备入市干预维稳，另一个工具是加息，然后是进行经济改革。新兴市场面对的问题各有不同，但对于热钱外流冲击较大的国家而言，面对着美债息急升，加息压力日增，透过上调利率来扞卫本币，以阻止资金外流。如是观之，如果新兴市场被迫进入加息周期，其股票资产短期内亦难见得乐观。

退市恐惧续成为市场阴霾，印尼股市止跌反弹，东南亚股市见回稳。港股上周急升，本周急挫，恒指急升急跌，拉高了恒指波幅。恒指早段低位见21,618点，及后A股回稳令跌幅收窄，收报21,817点，下跌152点。大市全日成交551亿港元，沽空比率上升至14%，内银踏入业绩期，却仍然见沽压沉重。恒指连跌五日后，暂时在250天线争持，而业绩期已近尾声，接着的中资金融股业绩均叫人难寄予厚望，汇控 绩后股价转弱，昨日失守50天线，大市陷入好淡拉锯的局面，资金只能继续炒股不炒市，而且是愈炒愈短线。

港股大市欠方向，个股业绩惊喜不多，少数盈利表现突出的股份，轻易成为市场焦点，亦成为市场追逐的对象。中海油 纯利高于市场预期，兼且增加派息，股价配合大成交突破250天线。内房股业绩个别发展，世房 再次证明其管理、执行能力，利润水平能罕有地上升，股价续回升，长线走势已突破17港元最大阻力位。继TCL通讯 及中兴 后，低价手机生产商中国无线 业绩亦见改善，智能手机发展趋势是持续走向低价，该公司产品酷派渐渐做出品牌。香港零售业饱受租金压力，而自由行增长渐有见顶迹象，但消费较低的化妆品公司仍持续人头涌涌。事实上，既使中国内地消费增长放慢，甚至奢侈品牌放慢中国内地市场扩充步伐，但化妆品消费市场仍被看好，欧莱雅愿意高价收购美即 ，看中的是中国内地脸膜市场，后者在中国脸膜市场占有率高达26.4%。(B01)

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英镑兑美元须守稳1.56/ 苏子

美国联储局今晨将公布7月议息纪录，市场预期若纪录的基调偏向强硬，美元将扭转上周四开始的偏弱走势。因此，若今早日本入市后，欧罗兑美元已见显着回落至10天SMA支持以下波动，反映议息纪录结果对美元产生明显的利好作用，故投资者今天已可采取顺势买入美元的策略，并沽出近期已录得不少升幅的欧洲货币，例如欧罗、英镑及瑞郎等。昨天瑞士央行管理委员会委员Fritz Zurbruegg表示，瑞士短期内并无通胀威胁，稍后一旦美元可以重拾强势，美元兑瑞郎应有不俗的上升空间。美元兑瑞郎于本周二曾一度低见0.9145，此低位虽然已略破20天保历加通道的0.918底部支持，但破位后却未能一举下破6月13日的0.9127低位，而且最后收市时已返回上述通道底部支持附近，故本周二的破位很大机会为假突破，美元兑瑞郎仍未能摆脱上落市的走势模式。

稍后若美元可以成功转强，相信美元兑瑞郎应该有力上破20天SMA阻力，并挑战上述通道的顶部阻力位。美元兑加元于本周二成功以大阳烛升破7月5日的1.0608高位，以及本月7日的1.0445高位向下延伸的短期下降阻力线收市，昨天汇价承接此良好技术走势进一步造好，并已企稳在20天保历加通道的1.0418顶部阻力以上及略破本月7日的高位，暂时最高曾见1.0448水平。

短线而言，只要美元兑加元没有返回上述通道顶部阻力以下收市，预料有力以单边市形式进一步挑战7月8日的1.0608高位。英镑兑美元虽然于上周四能以大阳烛的利好形态升至1.56关口以上收市；可惜，连日来只能在1.56关口以上呈现窄幅争持的闷局，仍未能顺势挑战上半年的1.5751高位阻力。如英镑兑美元稍后一直乏力挑战上半年的高位，反而更以大阴烛一并跌破1.56支持关口及10天SMA支持，预料届时汇价将有甚高机会出现逆转性的回落，结束自7月9日的1.4809低位开始的上升浪。(B09)