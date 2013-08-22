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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 09:04 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

路透台北8月22日 - 台湾央行周四表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。受昨日金融市场因潭美台风来袭暂停交易影响，今日存单到期金额为3,294.0亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行周二共发行1,288.0亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负33亿台币，累计超额准备为1,593亿台币，加计前期1%的超额准备为2,968亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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