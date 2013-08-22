港报财经评论：绩后目标调升股趁低买--经济日报8月22日

绩后目标调升股趁低买/ 林瑞芬

恒指暂且可守在21,500，昨收报21,817。忧虑退市，恐怕就像患上抑郁症，不能一下子根治，间中发作，股市今年以来就几度为所波动。新兴市场撤资又不是近周才开始，美国考虑退市，步步为营，撤资新兴市场是有也预见有秩序式。像潮涨潮退一样，个股股价时涨时退是自然定律。股民可以把握的是多了解个股的基本面，仔细作出分析，分析在潮退下可捡物，标杆始终是盈利面。周二已剖析中国海外 ，昨跌1.9%至23.15港元，等值博水平出现。企业陆续发布业绩，其中之一是中国联塑 。联塑截至今年6月半年纯利增长13.4%至人民币6.78亿港元，论升幅不算大，但股价两日来未随大市急回，可留意。昨收报4.71港元，升2.8%。

简结集团业绩之亮点有三：一是毛利率按年由25.9%提升至26.2%，此水平接近2010年上半年度26.5%，营运环境可见复苏。二是收入趋全国平衡化，去年同期，看华南地区占总营业额达64.1%，但是年度降至10.8%，随着第十五个生产基地海南基地在第四季投产及云南基地于明年投产，全国布局更趋完善。三是相关房地产产品业务，如塑钢门窗、水暖卫浴及整体厨房等建材产品于上半年度占营收超过35%，高于过去两、三年，由于中国内地房市发展仍畅旺，城镇化亦可望带动二、三线城市的房市发展，此部分有力成集团中期盈利亮点。

集团所销产的塑料管道及管件，大部分用于供水、排水、电力供应及通讯等基建，广泛为民生需要，受惠中国的持续城镇化发展。除非中国内地经济急硬着陆，或许原材料的波动太剧。不然，集团之盈利增长把握度还是较高。据管理层指引，设备使用率会由上半年的67%，升至全年约70%。难怪券商在业绩之后，调高了其盈利增长及目标价预测。如大和将联塑目标价由6港元上调至6.35港元，摩根大通将其目标价由5.6港元上调至6港元，花旗则则由5.5港元上调至6.3港元。三行分别估计联塑于2013年度全年盈利为0.457元人民币、0.483元人民币及0.49元人民币，平均0.477元人民币，增长19%。(B05)

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3G撑起中电信，盈利双位数增/ 余少文

中港股市继续偏软，国企指数短期支持位在9,688点；中国电信 上半年盈利增长16%，预期3G业务带动下，今明两年盈利可维持双位数增长。中国内地股市昨日反覆靠稳，国企指数一度低见9,760点，最后只跌48点或0.5%，收9,856点，三连跌下，成交额降至113亿港元，有近半数主板H股逆市回升，似乎国指日内有望反弹。红筹指数跌2点，报4,225点，成交额73亿港元。国指由6月低位8,640点回升以来，形成一个上升通道，指数过去一个多星期受制通道顶部，连日下跌将下试通道底部，若然通道底部失守，便要到8月上旬支持位9,426点寻支持，然后是9,000点水平。由于资金流出新兴市场，资金流动在香港不受监管，港股会受影响，不用急于入市。

至于中电信昨日公布中期业绩，上半年收入增长14%至1,575亿元人民币，盈利升16%，至102亿元人民币，符合市场预期，每股盈利0.13元人民币，不派中期息。如以季度业绩计算，则中电信第二季赚55亿元人民币，同比增长21%，环比增长17%，每股NAV为3.34元人民币，以昨日收市价4.06港元计算，市帐率仅0.97倍。单以PB作比较，中电信吸引力较中国移动 和中国联通 的1.75倍和1.00倍为高。中电信上半年收入分布显示，固网语音收入续放缓，占总收入比重由去年同期的16.1%降至12.6%，互联网的484亿元人民币是主要收入来源，比重略降但维持在31%左右，移动语音收入增长22%至284亿元人民币，比重由16.9%升至18%，是增长最多的业务。截至7月底止，中电信今年3G上客量约2,134万户，过去5个月3G新增用户每月维持在310万户左右，较联通稳定。联通7月3G上客量跌穿400万户，至386万户，是5个月来最低，环比跌7%，不及今年积极上客的中移动，而中移动今年3G月均上客量超过800万户。

由于中移动今年积极吸纳3G客户，似乎为下半年发牌的4G网络铺路，故中国内地3G上客量比重，由去年的30%多，增至目前的55%，继续担任龙头。中电信3G上客量虽不及对手，但业绩透露上半年3G手机用户每月户均流量超过168M，同比提升51%，3G手机上网总流量同比增长近2倍，手机上网收入达98亿元人民币，增幅也接近1倍，流量ARPU大幅提升并带动移动用户整体ARPU上升，预期中国内地今年底即使发出4G牌照，相信3G业务仍可撑住中电信。(B03)