日本已公布经济指标--2013/8/22

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.6% p +0.9% r 9月8日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.3% +0.2% 8月29日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 6月 +0.4% 持平 8月29日 -- y) 工业生产(m/m) 6月 -3.1% r +1.9% r 8月29-30日 -- 失业率 6月 3.9% @ 4.1% @ 8月29-30日 -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差10,240 逆差1,808 9月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -0.4% -1.6% 8月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。