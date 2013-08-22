韩国已公布经济指标--2013/8/22

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 1.1% p +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +1.4% +1.0% 9月1日 -- 工业生产(m/m) 6月 +0.4% @-p -0.1% @-r 8月29日 -- 失业率 7月 3.2% @ 3.2% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 7月 顺差25 r 顺差59.9 r 9月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。