港报社评：议员接受款待严人宽己，应收紧申报机制--明报8月22日

国泰航空公司款待行政会议成员郑耀棠和八名立法会议员到法国，前任特首曾荫权接受富豪款待和前任廉政专员汤显明涉嫌携女友出席公务活动，部分议员曾大力鞭挞，但他们却接受商业机构免费款待，有人以“公务范围”包装这次行程，事件显示议员严人宽己的实质，应予批评。

这个“议员团”有三点可议之处。首先，团员除了行政会议成员和立法会议员，他们可以有一名同伴偕行，也由国泰免费款待。

其次，行程只有19日上午有简介国泰与空中巴士的市场业务、20日上午参观空中巴士机厂，所以，此行即使涉及空中巴士事务，最多也就是一天半时间。

第三，今次接受款待到法国的郑耀棠和立法会议员何俊仁，郑在行政会议将参与处理廉价航空捷星香港的营运牌照申请，何俊仁的机管局独立非执行董事身分，款待折射出两人涉及利益冲突。

有议员认为国泰类似款待安排已实行多年，且立法会有申报制度。但是随着政治环境变迁，社会和公衆对官商勾结深恶痛绝，曾批评曾荫权的议员，却携眷接受国泰款待游法国，予人双重标准之感。

社会要求有权势者受到更高政治道德规范，若议员对曾荫权、汤显明要求严格，律己则宽松，这种双重标准，不会得到市民认同和接受。

关于这类款待，议员只要在14天内申报，就符合要求，毋须理会款待的性质，显然未能满足现今公衆对公职人员的要求和期望，议员与其硬拗今次行程属于公务，不如坐言起行，推动立法会各党派讨论收紧议员接受款待和申报利益的安排。从制度上确保不再出现同类事件。(A06)