港报社评：贪污举报大跌，底因必须查真--星岛日报8月22日

廉政公署公布今年上半年接获的贪污举报，出现成立近40年来最大跌幅的“喜讯”。不过，究竟是市民举报贪污意欲大跌，还是贪污情况大为改善，仍须当局深入探讨。

香港大学民意研究计画本月初发表报告，显示受访市民心目中的社会廉洁指标跌至15年新低，分析指原因是前廉政专员汤显明被指在任内假公济私。如果市民因此降低了对廉署的信心，懒得举报，令个案剧减，极令人引以为忧。

署方强调最近举办的多次“会晤市民茶敍”活动中，观察到市民对廉署仍然保持信心。由于茶敍是由廉署出面举办，难保市民说话会“客气”一点，如果能够委托独立机构进行聚焦小组形式的讨论，相信可以得出较具公信力的民调结果。

一个可能现象，是市民基于大案产生的不良观感，未必全面反映贪污实况。比起去年同期，今年上半年的贪污举报少了差不多40%，针对公私营机构类别一律大减。

另一次数字异动，是在2000年，当时个案比前一年急升23%，到2001年升到4476宗的历来最高水平。由2000至2003年，每年投诉个案都超过4000宗。时任廉政专员的李少光指这与经济不景有关，经济不景令一些管理不善的公司弊病毕露。

廉署估计今年上半年举报大减，不排除是防贪意识增加，例如向来高踞榜首的招标回佣和私相授受等楼宇管理案件，经廉署向全港业主立案法团派发防贪指南后，今次就大跌46%。

要留意的是，廉政工作今年卷入政治化的争议，对于任何可能影响声誉的大小事件，都要一丝不苟处理，面对举报大跌的数字，就不宜只当好消息看待。(A03)