港报社评：亚太走资潮，内地无近忧有远虑--经济日报8月22日

亚太走资潮触发区内金融市场剧震，市场关注中国能否幸免。犹幸内地经济泡沫较有限，亦有充裕的工具与政策回旋空间，可抵御这次冲击，惟楼市与地方债两大隐患若不拆解，经济与金融恐终难逃劫难。

内地7月外汇占款数据反映，热钱已连续2月流出中国。惟中国受亚太走资潮的冲击应较有限，原因有三。

其一，经济相对稳健。最近两年部分外资在唱淡内地经济，惟此却歪打正着，令中国没有在空前热钱涌入下出现严重经济泡沫，内地经济再下挫的风险较有限。

其二，金融泡沫不大。热钱虽在去年底至今年初较明显流入中国，惟汇市却未见严重泡沫。现时上海股市市盈率仅若10倍，估值实偏低；且人币汇价偏强，亦有内地经济触底等基本因素支持。

其三，政策子弹充裕。目前内地外汇储备达3.5万亿美元，金融抵御力强得多。且内地通胀仍低于3%，必要时可放松仍处高位的存款准备金率。

惟内地中期仍受困于两大隐患。一是地方债。内地地方债较两年前估计的约10万亿元人民币大增，更有指现已涨至20万亿元，惟中央未见有力措施整治。且中央有意力推新型基建以稳经济，此恐令地方债易增难减。

二是楼市。中央习李新领导层上台后，对楼控语焉不详，令泡沫毕呈的楼市续飈，部分一线城市楼价比去年同期升幅更逼近20%。楼泡未来一旦爆破，势对内地金融安全构成更大创伤。

中央对上述两大隐患必须高度警惕，否则纵能躲过这一轮走资潮，难保不会成为下一次金融动荡的震央，届时资金猛撤，恐陷凶险境地。(A09)