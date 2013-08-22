港报社评：林慧思必须向警方道歉--文汇报8月22日

教师林慧思辱警令社会哗然，其所属学校校董会昨日发表声明表示，林慧思老师在公众场所讲粗口，对学校声誉造成严重损害，决定给予适当处分。校方严厉批评林慧思的粗鄙言行，起到明辨是非、以正视听的效果。但是，林慧思昨日回应传媒查询时，再度拒绝向被她当日辱骂的前线警员道歉。林慧思拒向警方道歉就是拒绝认错。教育局亦应继续跟进调查，严正处理。

校方声明批评林慧思的不当言行“严重影响教师专业形象，对本校声誉造成严重的损害”，强调其粗口辱警行为“不符教师专业操守，校方深感遗憾”。校方措词严厉的声明，清楚表达对事件的态度。说明林慧思的粗鄙言行根本不值得学生仿傚，更非某些人士和媒体口中的“香港榜样”、“仗义英雄”。

林慧思公然粗口辱警，挑衅前线警员。但令人气愤的是，林慧思在接受网台节目访问时坚称，不会向警方道歉。事实上，是否向警方道歉，是判断林慧思是否真心认错悔过的最重要依据。林慧思坚持不肯向警方道歉，反映她根本就不认为自己有错。

教育局作为主管部门，有责任维护教育专业荣誉、尊严与情操。教育局局长吴克俭表示，当局收到150个来电，当中90%以上的来电指林慧思的行为不能接受亦不适当。教育局亦应该按照《香港教育专业守则》的要求，审视事件的发展情况，严正处理。

林慧思挑衅警权，阻碍警方办公，其滋事行为已涉嫌干犯公众地方行为不检罪，其不合作和辱骂警员已涉嫌构成妨碍警方执行职务罪和袭警罪，应被依法追究刑责。(A02)