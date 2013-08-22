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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 09:27 BJT

中港个股：紫金矿业首次实施H股回购，涉资逾4,400万港元

路透香港8月22日 - 中国黄金开采商--紫金矿业 称，已首次实施H股回购，涉及股份数量占H股股本比例0.421%，金额约4,419万港元。

该公司周三晚间在联交所一份声明中称，当天在市场上回购2,530万股H股股份，最高为每股1.75港元，最低价1.73港元。是次回购股份占H股股本比例0.421%，占总股本比例0.116%。

今年5月，紫金矿业的股东会获授权公司回购不超过已发行H股的10%之H股股份，并在回购后进行注销，以减少注册资本，此举可提升现有股份的每股价值。

紫金矿业H股周三收报1.75港元，过去一个月累计涨逾12%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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