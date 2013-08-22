中港个股：紫金矿业首次实施H股回购，涉资逾4,400万港元

该公司周三晚间在联交所一份声明中称，当天在市场上回购2,530万股H股股份，最高为每股1.75港元，最低价1.73港元。是次回购股份占H股股本比例0.421%，占总股本比例0.116%。

今年5月，紫金矿业的股东会获授权公司回购不超过已发行H股的10%之H股股份，并在回购后进行注销，以减少注册资本，此举可提升现有股份的每股价值。