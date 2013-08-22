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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 09:29 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月22日

路透8月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于8月22日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8月22日 AMC Q2 2014 欧特克 0.42 20 0.48

8月22日 BMO Q2 2013 Abercrombie & Fitch Co. 0.28 32 0.19

8月22日 BMO Q2 2013 Dollar Tree Inc 0.57 26 0.51

8月22日 BMO Q2 2013 Gamestop Corp. 0.04 21 0.16

8月22日 20:00 Q2 2013 Gap Inc. 0.64 32 0.49

8月22日 BMO Q3 2013 Hormel Foods Corp. 0.45 8 0.41

8月22日 BMO Q1 2014 Patterson Companies Inc 0.48 15 0.45

8月22日 AMC Q2 2013 Ross Stores, Inc. 0.93 30 0.81

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 张涛)

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