中国债市：财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京8月22日 - 中国财政部周四公告称，将于下周二(27日)进行今年第七期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模500亿元人民币，期限为三个月。
刊登在中国财政部网站的公告显示，该期国库现金定存具体招标时间为8月27日上午9:00-9:30，起息日为2013年8月27日，到期日2013年为11月26日。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% -------------------------------------------------------
2,700
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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