中国货币市场：主要回购利率续降但心态难放松，对逆回购等依赖性大

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透上海8月22日 - 中国央行公开市场连续进行逆回购操作，银行间资金市场周四主要回购加权利率 续降，其中隔夜和七天品种均跌近20个基点(bp)。
不过交易员称，目前机构对公开市场逆回购的流动性支持依赖程度较大，加之近来仅有少数政策性银行成为融出资金主力，而月末将至，上述因素的不确定性致其心态难以放松。
中国人民银行公开市场稍早进行的460亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率持平于4.10%。据此计算，央行本周净投放720亿元。
华北一银行交易员表示，央行公开市场连续的逆回购操作，略助缓资金面。不过市场资金供给机构仍有限，因此月末之前，心态并不敢过于放松。
“现在(其他)大行很少出钱，主要看国开。”他并透露。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3783 3.5745 -19.62
七天 4.1349 4.3234 -18.85
14天 5.0506 5.4067 -35.61 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 6.5600 3.9000 +266.00
七天 4.0600 3.8000 +26.00
14天 4.1250 4.1000 +2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4500 3.6200 -17.00
七天 4.2200 4.2500 -3.00
14天 5.1400 5.5000 -36.00 Shibor 其中:隔夜 3.3570 3.5170 -16.00
七天 4.1150 4.2190 -10.40
三个月 4.6620 4.6580 +0.40 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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