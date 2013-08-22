新债招标：中国农发行一年债利率4.40%，五年增发债4.6449%--业内人士

路透北京8月22日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期固息债，中标利率为4.40%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率则为4.6449%，均稍高于此前4.39%和4.63%的预测均值。

业内人士并透露，两期新债投标倍数分别为1.56倍和2.31倍。

是次两期新债为农发行今年第18期和第19期金融债。具体条款如下：

第18期 第19期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息