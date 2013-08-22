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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 11:10 BJT

新债招标：中国农发行一年债利率4.40%，五年增发债4.6449%--业内人士

路透北京8月22日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期固息债，中标利率为4.40%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率则为4.6449%，均稍高于此前4.39%和4.63%的预测均值。

业内人士并透露，两期新债投标倍数分别为1.56倍和2.31倍。

是次两期新债为农发行今年第18期和第19期金融债。具体条款如下：

第18期 第19期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息

（2013年第12期金融债增发） 招标时间 8月22日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 缴款日/起息日 8月28日 9月2日 发行期 8月23日-8月28日 8月23日-9月2日 上市日 8月30日 9月6日 基本承销额 无 手续费 0.05% 0.10% -----------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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