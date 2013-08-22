国际油市：NYMEX原油连续第四日下跌，市场关注中国数据

美国联邦储备理事会美(FED/美联储)周三公布的7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。

投资者等待汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值。若汇丰调查表明中国经济进一步企稳，那么美国刺激政策疑虑相关的油价跌势或可受到抑制或逆转。

利比亚石油出口将很快恢复的迹象，也应有助于限制油价跌幅。

受罢工和国内动荡影响，利比亚逾120万桶的日出口能力约有半数中断，但官员表示部份港口已经重开，且未来几日可能恢复更多出口。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻