国际油市：NYMEX原油连续第四日下跌，市场关注中国数据

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
美国联邦储备理事会美(FED/美联储)周三公布的7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。
投资者等待汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值。若汇丰调查表明中国经济进一步企稳，那么美国刺激政策疑虑相关的油价跌势或可受到抑制或逆转。
利比亚石油出口将很快恢复的迹象，也应有助于限制油价跌幅。
受罢工和国内动荡影响，利比亚逾120万桶的日出口能力约有半数中断，但官员表示部份港口已经重开，且未来几日可能恢复更多出口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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