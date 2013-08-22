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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 10:18 BJT

****《港报快速浏览》--8月22日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：议员接受款待严人宽己，应收紧申报机制--明报                        
 港报社评：贪污举报大跌，底因必须查真--星岛日报                              
 港报社评：美元加速回流，资产市场洗牌--信报                                  
 港报社评：亚太走资潮，内地无近忧有远虑--经济日报                            
 港报社评：林慧思必须向警方道歉--文汇报                                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：投资困难期三个选择--信报                                      
 港报财经评论：绩后目标调升股趁低买--经济日报                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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