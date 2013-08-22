金属期市：伦铜在美联储会议记录出炉后持稳，市场关注中国制造业数据

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
少数美联储官员上月认为，“略为”放慢买债脚步的时机将在不久后来到，但其他官员则呼吁耐心以对。
一名中国国家电网的高阶官员向路透表示，关于1,000亿美元高压电路线网络的建设，中国正在推动、或已经批准超过半数的计画；这些电网将把远端发电设备与东部沿海连结起来。
矿企在历经多年的大手笔支出后，目前正在用积极缩减支出来吸引投资人，但必和必拓表示，如果主要生产商想要搭上景气最终复苏的顺风车，更大的挑战在于改善生产力。(完)
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路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。