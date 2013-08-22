金属期市：伦铜在美联储会议记录出炉后持稳，市场关注中国制造业数据

少数美联储官员上月认为，“略为”放慢买债脚步的时机将在不久后来到，但其他官员则呼吁耐心以对。

一名中国国家电网的高阶官员向路透表示，关于1,000亿美元高压电路线网络的建设，中国正在推动、或已经批准超过半数的计画；这些电网将把远端发电设备与东部沿海连结起来。

矿企在历经多年的大手笔支出后，目前正在用积极缩减支出来吸引投资人，但必和必拓表示，如果主要生产商想要搭上景气最终复苏的顺风车，更大的挑战在于改善生产力。(完)

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