台湾汇市：台币实质交投稳中趋贬，美联储会议记录未改变缩减购债预期

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北8月22日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投稳中趋贬。交易员指出，美联储公布7月会议记录并未改变市场对9月开始缩减购债的预期，国际美元呈现走升格局。惟韩元走势似有止贬回稳迹象，令台币实质交投并未出现较大的贬值幅度。
汇银人士表示，虽然新兴市场货币受国际资金撤出影响全面溃败，不过人民币、韩元与台币等北亚货币表现仍相对沉稳。不过台币仍无可避免受到波及，实质汇率稳中趋贬的方向没有改变。
“韩元没有再贬向1,130价位，台币应该也贬不破30.0。”一位大型本地银行交易员称。
美联储7月会议记录显示联邦公开市场委员会(FOMC)成员就联储应何时开始缩减购债规模存在分歧。不过，整体感觉是，记录没有从实质上改变市场对美联储9月开始缩减购债的预期。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度未明显变化，其中指标一个月期报在-0.015/-0.010，上日收在-0.020/-0.005。报价 来到29.965/29.976左右，上日收在29.955附近。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.960-29.990，周二在29.960-29.980，当日收盘价为30.092。
本地时间09:58时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.07角报29.985。
交易员观察市场最新动态：
* 出口商在30.0价位卖压沉重，外商银买汇力道不强
* 美元/韩元能否进一步升向1,130将牵动台币走势
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.960-30.000
最新相关报导链接：
* 拉美汇市：巴西雷亚尔跌至近五年低点，领跌拉美货币
* 《综述》会议记录显示美联储正考虑推出逆回购计划，以实现利率目标
* 纽约汇市：美元走强，因预计美联储仍可能从9月开始缩减刺激规模
* 新兴汇市：印度卢比触及纪录新低，印尼卢比刷新四年低位 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。