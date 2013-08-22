台湾汇市：台币实质交投稳中趋贬，美联储会议记录未改变缩减购债预期

路透台北8月22日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投稳中趋贬。交易员指出，美联储公布7月会议记录并未改变市场对9月开始缩减购债的预期，国际美元呈现走升格局。惟韩元走势似有止贬回稳迹象，令台币实质交投并未出现较大的贬值幅度。

汇银人士表示，虽然新兴市场货币受国际资金撤出影响全面溃败，不过人民币、韩元与台币等北亚货币表现仍相对沉稳。不过台币仍无可避免受到波及，实质汇率稳中趋贬的方向没有改变。

“韩元没有再贬向1,130价位，台币应该也贬不破30.0。”一位大型本地银行交易员称。

美联储7月会议记录显示联邦公开市场委员会(FOMC)成员就联储应何时开始缩减购债规模存在分歧。不过，整体感觉是，记录没有从实质上改变市场对美联储9月开始缩减购债的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度未明显变化，其中指标一个月期报在-0.015/-0.010，上日收在-0.020/-0.005。报价 来到29.965/29.976左右，上日收在29.955附近。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.960-29.990，周二在29.960-29.980，当日收盘价为30.092。

本地时间09:58时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.07角报29.985。

交易员观察市场最新动态：

* 出口商在30.0价位卖压沉重，外商银买汇力道不强

* 美元/韩元能否进一步升向1,130将牵动台币走势

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-30.000

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