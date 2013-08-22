更正-日本个股：Panasonic计划扩大锂电池事业，在国内增设产线--消息人士

(更正：内文第二段...投资200亿“美元”...因译文有误，应更正为“日圆”)

路透大阪8月21日 - 熟悉公司计划的消息人士周三称，Panasonic Corp 将着手扩张锂电池业务。上年度Panasonic曾录得接近纪录的净亏损，其中该业务也构成了拖累，但如今却是该公司以汽车行业为目标的复兴策略的推动力量。

消息人士表示，截至明年3月的一年里，Panasonic将至少投资200亿日圆(2亿美元)以扩大生产汽车制造商所需的小型和大型电池。该公司过去两年合计亏损150亿美元。

Panasonic在汽车工业系统部门总投资金额规模达到830亿日圆。在Panasonic重组电视等亏损业务时期，该部门是Panasonic重要的成长来源。虽然电池业务的投资比例相对较小，但值得注意的是，该业务在上个财年曾经亏损。

消息人士称，Panasonic计划在日本西部大阪地区的一处工厂内，为小型电池新开一条生产线，同时还将重启大阪另一家工厂的生产线。此外，Panasonic将在日本葛西工厂建造一条新生产线，以生产更大型的锂电池。根据这些消息人士，相关工作计划在明年春季开始。

由于笔记本电脑需求下降，亚洲同业竞争加剧，小型电池业务尤其举步维艰。

索尼 已经表示有可能出售锂电池业务。该部门为个人电脑、平板电脑和手机制造小型电池。

Panasonic的小型锂电池部门在4-6月当季录得41亿日圆的营业利润，利润率为5.8%；上年同期则是亏损20亿日圆。

Panasonic正将公司扭转乾坤的计划寄托在满足汽车制造商等工业用户的产品上，该公司相关产品还包括导航系统、感应元件以及音响设备。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)