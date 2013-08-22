《台湾新债预测》台电10年公司债利率料1.825-1.900%，买盘下单保守

路透台北8月22日 - 路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电于周五(23日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.825-1.900%附近。

另据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，三年期得标利率约在1.285-1.320%附近；五年期得标利率在1.450-1.500%；七年期得标利率在1.600-1.650%。

承销商普遍指出，受市场预期美国自9月开始缩减购债气氛影响，债市走势持续偏空。客户下标心态保守，“能拿短债尽量拿短，利率能写高就写高。”

一承销商表示，近日公债次级交易市场量能急冻，一天的成交值能到50亿台币已经很感心了，在殖利率持续弹升过程中，大家都面临不小的评价压力，下单自然保守谨慎。

台电前次是在7月初标售公司债，当时10年券以1.75%定价，五年券未标出、七年券则以1.55%定价，总计发行金额56.5亿台币。

中华信评公司日前出具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。

台电将于明日中午标售120亿台币无担保公司债，期限为三、五、七年及10年，其中三年期预计发行30亿台币、五年期预计发行40亿台币、七年期发行30亿台币、10年期发行20亿台币，增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额50%为原则。(完)