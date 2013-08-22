《香港报摘》--其他报纸重要消息8月22日

*明报：

--中国电信 董事长兼首席执行官王晓初称，公司今年投放于4G TD(国产制式)及FDD(国际制式)混合制式试验网的资本开支为100亿元人民币，但当中一半将由原有的固网宽频投资额拨过来，即今年总资本开支增加50亿元，至800亿元。

--香港物业代理美联工商舖 行政总裁黄汉城称，公司现时未有减舖计划，并预料代理人数于今年底前会减少一至两成。

*星岛日报：

--味千 于今年上半年关闭33家店，令折旧、经营成本和员工成本减少，中期净利大升1.77倍至1.3亿港元，下半年将再关闭15-20家店舖。

*苹果日报：

--越秀地产 执行董事林右烽称，下半年集团毛利率将略低于上半年，由40%降至35%左右，加上可入账地产项目较多来自毛利较低的三、四线城市，毛利亦会相对被拉低。

--中煤能源 董事长王安表示，今年对煤化工业务的投资已超越了煤炭项目，并会加快投资进度，使其成为集团新的盈利增长点。

*东方日报：

--合生元 中期盈利2.97亿元人民币，按年升8.6%，如不计违返反垄断的1.63亿元罚款，半年盈利则大升逾68%。公司主席兼行政总裁罗飞称，预料产品减价令下半年毛利率下降2个百分点。

--由于上半年投资录得亏损，亚洲金融 中期纯利倒退约68.2%至7,951万港元，公司执行董事陈智文称，集团会审慎看待中港股市下半年表现。

*文汇报：

--高档男仕服装零售商利邦 中期净利同比减少43.4%，至1.5亿港元，主要受累于中国内地业务收入减少。

--中国房地产商旭辉控股 决定将销售目标由原本125亿元人民币提高到140亿元，增幅12%。

*大公报：

--方兴地产 拟发行2亿美元于2022年到期年息6.4%的担保票据，所得款项净额将用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

--太古地产 公布西半山楼盘“蔚然”尚余15伙单位的价单，平均尺价45,843港元，个别单位较一手销售新例实施前减价逾2.6%，连同新增90天成交期的楼价5%折扣，变相减价最多近8%。（完）

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