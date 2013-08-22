《全球主要央行动态》--8月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月15日-8月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的7月政策会议记录显示其正在考虑，当其转变当前廉价资金政策时，利用一个新的工具来帮助回收银行体系的流动性，并维持短期利率在目标水准。美联储决策者在7月30-31日会议上，听取了关于创建一个隔夜逆回购协议，即附卖回的固定利率工具的可能性的简报。尽管美联储表示出了兴趣，但并未暗示何时可能决定采用这一逆回购机制。

美联储引述监管者对银行状况定期测试的结果表示，大型银行必须改善他们确定需要多少资本度过未来潜在危机的方法。美联储报告指出的问题包括模型技术未解决银行具体风险、亏损和营收预测无法复现，或是规划流程存在管理问题。监管当局还称，下一轮美联储主导的压力测试将在今年秋季开始。美联储称，下次测试将包括2013年参加过测试的18家公司，以及另外12家资产逾500亿美元的银行。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储新任主席并不会导致美国货币政策发生骤变。“我预计政策会有很高的连贯性，而且认为任何一个接任主席的人都希望有这种连贯性。他们不会希望接任后就带来大的变化。所以我预计过渡会很顺利，”布拉德表示。

**欧洲**

欧洲央行及德国淡化希腊第三轮纾困的讨论，重申只要希腊能够坚守最新的援助计画，则欧元区将协助该国缩减债务。欧洲央行执委亚斯穆森在雅典表示，他与希腊官员会谈时并未讨论此一问题。亚斯穆森反倒是重申了欧元区去年的说法，称在希腊能够再度进入市场筹资前将加以援助，但前提是希腊必须坚守当前的纾困规定，同时在支付利息之前能够先录得预算盈余。

一份欧洲央行专家与交易商的会议记录显示，如果欧洲央行为了压低货币市场利率而再次降息，最后可能会提高银行对央行融资的依赖性。会议记录显示，6月17日欧洲央行货币市场联络小组(MMCG)会议上讨论了这些形势变化，一些与会成员对此表达了担忧。该小组讨论如何纾解市场趋紧的措施时，提到了降息。“一些MMCG成员指出，降息有可能导致市场交易活动减少，欧洲央行扮演更多的金融中介角色。”。

德国央行表示，欧洲央行给出的低利率前瞻指引“并非无条件的承诺”。“实际的欧洲央行指标利率仍将取决于中期通胀前景，而这一前景是以关于实体经济未来发展的预期，以及信贷和货币总量情况为基础的。”德国央行补充道。

**日本**

据日本每日新闻采访，日本央行总裁黑田东彦表示，如果计划中的消费税上调或海外经济体带来的经济下行风险增大，将毫不犹豫地出台更多货币刺激措施。 黑田东彦重申了他的观点，即政府必须推进上调消费税的计划，以解决财政问题。

**澳洲与新西兰**

澳洲央行本月稍早降息，并想保留进一步放松政策的可能性，但未暗示会在近期采取行动。澳洲央行8月6日会议记录称，“有关此决定的传达，委员们认同央行既不应该打消进一步降息的可能性，也不应暗示有进一步降息的迫切打算。”会议记录称，从历史来看澳元仍处在高位，可能进一步下滑以扶助经济再平衡；即便有澳元贬值的影响，通胀预计仍将保持在目标区间内。

澳洲央行助理总裁德贝尔表示，央行预计，一套让该国银行得以符合全球更严格的资本充足率标准的新流动性工具，总金额应在3,000亿澳元(2,750亿美元)之谱。德贝尔强调，该工具对央行资产负债表不会造成太大影响。

新西兰央行总裁惠勒表示，该央行将从10月初开始对高价值、低存款抵押贷款设限，同时排除了升息的可能性，因担心这会推高新西兰元汇率。他说，该央行并不打算调升现处于纪录低点2.5%的指标利率来控制楼市，因为升息可能会推动汇率已然较高的新西兰元进一步升值。

**中国**

对于中国经济在稳增长和调结构间的权衡，央行行长周小川给出了“平衡点”的选择，并称下半年会继续执行稳健的货币政策，如有需要会做一些适当的结构性的微调。

中国央行表示，按照征信业管理条例的相关要求，决定将信托公司贷款信息全面纳入金融信用信息基础数据库，并对其提供信用信息服务。

**其他**

泰国央行维持利率在2.5%不变，一如预期。并称利率决议并非一致通过，一名委员赞成降息。泰国央行称当前政策利率对经济来说是适宜的。

泰国央行总裁张旭州表示，近日泰铢走疲尚不致构成担忧，泰铢汇价符合基本面。张旭州向记者表示，泰国经常帐今年可能接近平衡。

印尼央行维持指标利率在6.5%不变，一如外界预期，以支持经济成长，因通胀打击内需且投资放缓。印尼央行也维持隔夜存款利率(FASBI)在4.75%不变。