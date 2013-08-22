台湾债市：五年期公债殖利率早盘走高，但流动性差交易低迷

* 五年券殖利率随美债走高

* 流动筹码不足成交量窒息

路透台北8月22日 - 台湾五年期公债 殖利率周四早盘走高。美国公债在上日及亚洲早盘价格持续跌落，加上美国房市数据不弱，令五年券早盘与美债同向反应。但空方担忧市场上流动筹码不足，不愿持续放空，银行端亦不愿停损卖出，令成交量低落。

交易员表示，央行于本月初公布的上月底公债持有对象分析中，证券业持有公债的比率来到历史低位的0.56%，银行业持有比率则高居47.45%，这显示具交易商资格且积极进场的证券商手上持券部位低落，而持较多部分的银行业考量手上持券评价，既不愿跟进放空，也不愿认赔出场，宁可持续养券，令场上交易进入冷冻期。

〞可以观察一下8月底的资料，看证券商持券的比例是否持续下降，现在已经不是美债弹到哪里的问题了，是场上根本没有可供流动的筹码。〞一本地票券商交易员称。

交易员认为，交易低迷的市况或将持续到下周10年期新券102/10开始发行前交易。但在对后续利率走势仍看空之际，银行和证券商对交易心态的悖离，仍难保新券交易能够重新活络市场。

美国公债收益率周三上涨，此前美国联邦储备理事会美(FED/美联储)公布的7月会议记录未提供联储何时开始缩减购债规模的线索，但市场维持美联储将很快行动的预期。指标10年期公债 价格下滑8/32，收益率从周二尾盘的2.82%上涨至2.86%。亚洲早盘则触及两年新高2.903%。

交易员观察市场最新动态：

* 银行暂时退场观望，不愿冒进交易。

* 证券商持券部位低迷，难以提供流动筹码。

* 美债10年券殖利率亚洲早盘在2.9%以上偏空交投，但台债难为无米之炊而跟进。

* 殖利率或将受限当前。

交易员预估主要公债今日交投区间：

* 五年期102/2：1.15-1.19%

本地时间10:16时最新报价：

* 102/2殖利率升3.28基点报1.1660%。交易量仅有9.5亿台币。

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