台湾债市：五年期公债殖利率早盘走高，但流动性差交易低迷

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 五年券殖利率随美债走高
* 流动筹码不足成交量窒息
路透台北8月22日 - 台湾五年期公债 殖利率周四早盘走高。美国公债在上日及亚洲早盘价格持续跌落，加上美国房市数据不弱，令五年券早盘与美债同向反应。但空方担忧市场上流动筹码不足，不愿持续放空，银行端亦不愿停损卖出，令成交量低落。
交易员表示，央行于本月初公布的上月底公债持有对象分析中，证券业持有公债的比率来到历史低位的0.56%，银行业持有比率则高居47.45%，这显示具交易商资格且积极进场的证券商手上持券部位低落，而持较多部分的银行业考量手上持券评价，既不愿跟进放空，也不愿认赔出场，宁可持续养券，令场上交易进入冷冻期。
〞可以观察一下8月底的资料，看证券商持券的比例是否持续下降，现在已经不是美债弹到哪里的问题了，是场上根本没有可供流动的筹码。〞一本地票券商交易员称。
交易员认为，交易低迷的市况或将持续到下周10年期新券102/10开始发行前交易。但在对后续利率走势仍看空之际，银行和证券商对交易心态的悖离，仍难保新券交易能够重新活络市场。
美国公债收益率周三上涨，此前美国联邦储备理事会美(FED/美联储)公布的7月会议记录未提供联储何时开始缩减购债规模的线索，但市场维持美联储将很快行动的预期。指标10年期公债 价格下滑8/32，收益率从周二尾盘的2.82%上涨至2.86%。亚洲早盘则触及两年新高2.903%。
交易员观察市场最新动态：
* 银行暂时退场观望，不愿冒进交易。
* 证券商持券部位低迷，难以提供流动筹码。
* 美债10年券殖利率亚洲早盘在2.9%以上偏空交投，但台债难为无米之炊而跟进。
* 殖利率或将受限当前。
交易员预估主要公债今日交投区间：
* 五年期102/2：1.15-1.19%
本地时间10:16时最新报价：
* 102/2殖利率升3.28基点报1.1660%。交易量仅有9.5亿台币。
以下为最新相关报导链接：
* 美债周四展望：公债收益率上涨，因料美联储可能很快开始缩减刺激规模
* 综述：会议记录显示美联储正考虑推出逆回购计划，以实现利率目标
* 综述：美国7月成屋销售年率升至三年多高位，借款成本飙升的影响有限
* 欧洲金融焦点：欧洲央行及德国一同淡化希腊需要第三轮纾困的说法
* 亚洲经济焦点：随着投资者思考美联储QE退场，亚洲经济奇蹟疲态尽显 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。