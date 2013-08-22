版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 10:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在亚洲盘吸引买气

0217GMT

* 亚洲开盘后即吸引买盘，传言称有对冲基金需求

* 日经指数盘初跌0.04%

* 中国PMI数据强劲，引发日圆交叉盘买盘

* 98.75一目均衡云区是初步阻力位，稍早低点97.59是支撑位

* 技术指标正在筑底，若收在云区上方，则非常利多(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校　戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐