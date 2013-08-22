主要国家经济指标预测--8月23日****

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透8月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GDP详情(较上季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +0.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.4% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) 持平 -0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负16.5 负17.4 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 49.0 49.7 1430 美国ECRI一周领先指标 8月16日当周 -- 131.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差23.80 -- 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.7 50.3 Markit服务业PMI 47.7 49.2 Markit综合PMI 47.9 -- 0728 德国Markit制造业PMI 8月初值 52.0 51.2 Markit服务业PMI 52.4 51.8 Markit综合PMI 53.4 -- 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 51.3 50.8 Markit服务业PMI 51.0 50.2 Markit综合PMI 51.7 50.9 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月17日当周 33.6 33 初请失业金人数四周均值(万人) 33.05 -- 续请失业金人数(万人) 8月10日当周 299.9 296 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -0.6% -0.4% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 53.9 54.0 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前 6月 +0.7% -- 月) (较上年同期) +7.7% -- 1300 美国房屋价格指数 6月 203.4 -- 1400 美国领先指标 7月 +0.6% +0.5% (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。