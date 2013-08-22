版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--8月23日****

路透8月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
 8月23日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 0600      德国GDP详情(较上季)                           第二季             --         +0.7%
           　　　　　　(较上年同期)                                         --         +0.9%
 0830      英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值          +0.6%         +0.6%
                             (较上年同期)                                +1.4%         +1.4%
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                7月          +0.2%          持平
                                 (较上年同期)                            +1.4%         +1.2%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                      持平         -0.2%
                          (较上年同期)                                   +1.5%         +1.3%
 1400      欧元区消费者信心指数                             8月         负16.5        负17.4
 1400      美国新屋销售年率(万户)                           7月           49.0          49.7
 1430      美国ECRI一周领先指标                     8月16日当周             --         131.2
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月22日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值        预估值
 0600      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             7月      顺差23.80            --
 0658      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          8月初值           49.7          50.3
              Markit服务业PMI                                             47.7          49.2
              Markit综合PMI                                               47.9            --
 0728      德国Markit制造业PMI                          8月初值           52.0          51.2
              Markit服务业PMI                                             52.4          51.8
              Markit综合PMI                                               53.4            --
 0758      欧元区Markit制造业PMI                        8月初值           51.3          50.8
              Markit服务业PMI                                             51.0          50.2
              Markit综合PMI                                               51.7          50.9
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)             8月17日当周           33.6            33
              初请失业金人数四周均值(万人)                               33.05            --
              续请失业金人数(万人)                  8月10日当周          299.9           296
 1230      加拿大零售销售(较前月)                           6月          -0.6%         -0.4%
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          8月初值           53.9          54.0
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前            6月          +0.7%            --
           月)                                                                  
                                   (较上年同期)                          +7.7%            --
 1300      美国房屋价格指数                                 6月          203.4            --
 1400      美国领先指标                                     7月          +0.6%         +0.5%
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐