《全球市场》亚洲股市与汇市从汇丰中国制造业PMI寻得助力

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
她列出印度、印尼、马来西亚和泰国最为脆弱。“资本外流的问题可能会持续一段时间。”
美国收益率进一步上升的前景使美元全线受到支撑。欧元兑美元 从周三高点1.3452美元回落至1.3338美元，而美元兑日圆 升至98.20日圆。
美元指数 从低点80.896升至81.493。
中国数据带动大宗商品扬升。现货金 徘徊于每盎司1,364.36美元，铜价 反弹1%至每吨7,332.0美元。
美国原油期货 微跌0.06美元，报每桶103.78美元。布兰特原油期货 下降0.22美元至109.59美元。(完) (编译 洪曦/杜明霞/张若琪/李春喜/王翔琼；审校 石冠兰/白云/隋芬/艾茂林)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。