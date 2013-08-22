《全球市场》亚洲股市与汇市从汇丰中国制造业PMI寻得助力

她列出印度、印尼、马来西亚和泰国最为脆弱。“资本外流的问题可能会持续一段时间。”

美国收益率进一步上升的前景使美元全线受到支撑。欧元兑美元 从周三高点1.3452美元回落至1.3338美元，而美元兑日圆 升至98.20日圆。