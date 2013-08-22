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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 10:48 BJT

《全球市场》亚洲股市与汇市从汇丰中国制造业PMI寻得助力

她列出印度、印尼、马来西亚和泰国最为脆弱。“资本外流的问题可能会持续一段时间。”

美国收益率进一步上升的前景使美元全线受到支撑。欧元兑美元 从周三高点1.3452美元回落至1.3338美元，而美元兑日圆 升至98.20日圆。

美元指数 从低点80.896升至81.493。

中国数据带动大宗商品扬升。现货金 徘徊于每盎司1,364.36美元，铜价 反弹1%至每吨7,332.0美元。

美国原油期货 微跌0.06美元，报每桶103.78美元。布兰特原油期货 下降0.22美元至109.59美元。(完) (编译 洪曦/杜明霞/张若琪/李春喜/王翔琼；审校 石冠兰/白云/隋芬/艾茂林)

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